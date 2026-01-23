SPOR

Lovik: "Taraftarımızın atmosferi çok özel"

Trabzonspor’un yeni transferi Mathias Lovik, taraftarların oluşturduğu atmosferin çok özel olduğunu belirterek, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Trabzonspor’un yeni transferi Mathias Lövik, bordo-mavili forma ile çıktığı ilk maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taraftarın oluşturduğu atmosferden etkilendiğini belirten Lovik, karşılaşmanın kendisi adına özel bir gece olduğunu belirterek, "İlk maçlar her zaman zordur. Taraftarımızın atmosferi çok özel. Benim için çok güzel ve özel bir gece oldu. Zor oldu ama güzel oldu. Yeni takımınızla oynadığınız ilk maç her zaman özeldir. Bu tür bir seyirci önünde oynamanın zor olduğunu söyleyebilirim. Gün gün daha iyi olacağım. Kazanmak insanı mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Takıma uyum sürecine de değinen Lovik, takım arkadaşlarının kendisini kısa sürede aralarına aldığını vurgulayarak, "Zor bir görevdi ama takım arkadaşlarım çok iyi insanlar. Hemen beni aralarına aldılar. Bu durum benim için her şeyi daha rahat hale getirdi. Herkes İngilizce konuştuğu için iletişim konusunda da sorun yaşamıyoruz. Yüzde yüzünüzü vermediğinizde bu iş çok zor hale geliyor. Bugün 3 puan aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

Maçta atılan gollerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Lovik, "İlk gol Onuachu'nun attığı gol için tam anlamıyla takım golü diyebiliriz. Paul ile sadece bir antrenmanda birlikte olma şansı bulduk ama çok güzel bir gol oldu. İkinci gol ise aşırtma vuruşla atılmış çok klas bir goldü. Benim için bu golün ayrı bir önemi var çünkü yediğimiz golde benim hatam vardı. Takım arkadaşlarım bu golle hatamı telafi etmiş oldu" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
transfer Kasımpaşa Trabzonspor Mathias Lovik
