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Lozano'nun golü Meksika'da depreme neden oldu

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 17.06.2018 20:07 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası'nda oynanan Almanya-Meksika maçında Meksika'nın Lozano ile bulduğu gol sonrası başkent Mexico City'de yaşanan sevinç nedeniyle küçük çaplı deprem meydana geldi.

Lozano'nun golü Meksika'da depreme neden oldu

Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken, özellikle Güney Amerika ülkelerinin yaşadığı sevinçler dikkatlerden kaçmıyor. Uruguay'da maç nedeniyle okullar tatil edilirken, en ilginç gelişmeler ise Peru ve Meksika'da yaşandı.

Dün oynanan Peru-Danimarka karşılaşmasını Peru 1-0 kaybederken, karşılaşmanın ilk yarısında Peru bir de penaltıdan yararlanamadı. Penaltının kazanılmasıyla birlikte Peru'nun Başkent'i Lima'da yaşanan sevinç nedeniyle küçük çaplı bir sarsıntı meydana geldi. Aynı sarsıntı Almanya-Meksika karşılaşmasında da yaşandı.

Meksika deprem

Son Dünya Kupası şampiyonu Almanya ile karşılaşan Meksika, ortaya koyduğu futbolla büyük alkış alırken, karşılaşmanın 35. dakikasında Lozano'nun attığı golle de mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Lozano'nun attığı gol sonrası Meksika'nın başkenti Mexico City'de, yapılan ölçümlere göre ufak çaplı bir deprem meydana geldi. Meksika'da 2 sensör, gol anında yaptığı ölçümle, depremi tespit etti.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika deprem Hirving Lozano almanya-meksika

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