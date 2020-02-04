Luca Barcellona, Küçükçekmece ‘Kaligrafist’te yazı meraklılarıyla buluştu

Dünyaca ünlü kaligrafi sanatçısı Luca Barcellona, Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kaligrafist’ uluslararası yazı kültürü etkinliğine konuk oldu.

İtalyan sanatçı, Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi’nde gerçekleştirilen ‘Brush Pen’ ve ‘Blackletter’ atölyelerinde Türkiye’den ve dünyadan 40’a yakın yazı ve kaligrafi meraklısıyla bir araya geldi. Eğitim için ilk kez Türkiye’ye gelen ve organizasyonu çok iyi bulduğunu ifade eden Luca Barcellona, “Çok fazla ülkeye seyahat ediyor, farklı kültürlerle tanışıyorum. Dünyanın dört bir yanında verdiğim eğitimlerle insanlara bu kültürün geçişini sağlıyor, sanatlarında yol göstermeye çalışıyorum. Küçükçekmece’deki ilgiden dolayı çok mutlu oldum. Katılımcıların seviyesini son derece iyi bulduğumu ve verimli bir eğitim geçirdiğimizi söylemek isterim” diye konuştu.

Kaligrafi bir duygu işi

Kaligrafinin eskiden beri güzel yazı olarak tanımlandığını söyleyen Luca Barcellona, “Kaligrafiye terim olarak güzel yazı demek doğru ama yazıyı biraz geniş düşünmek gerekiyor. Biz duygularımızı ifade etmek için yazıyoruz aslında. Elimize bir kitap aldığımızda o kitabın kapağında italik ya da gotik yazı varsa o yazı bile size bir duygu geçiriyor” dedi.