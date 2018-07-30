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Lucas Digne, Barcelona'dan ayrılıyor

İSPANYA HABERLERİ  | 30.07.2018 10:53 | Son Güncelleme

Lucas Digne, Barcelona'dan ayrılıyor. Fransız futbolcunun Everton'a transfer olması bekleniyor.

Lucas Digne, Barcelona'dan ayrılıyor

2016 yılında transfer olduğu Barcelona'da beklenen performansı bir türlü ortaya koyamayan Lucas Digne, Barcelona'dan ayrılıyor.

Geçtiğimiz gün kulüpten yapılan resmi açıklamada, Fransız sol bekin ayrılık prosedürlerini tamamlamak amacıyla, takımın hazırlıklarını sürdürdüğü ABD kampından ayrıldığı ve Barcelona'ya döndüğü ifade edildi.

25 yaşındaki sol bek oyuncusunun kariyerini, Cenk Tosun'un da forma giydiği Premier League ekiplerinden Everton'da sürdürmesi bekleniyor.

Lucas Digne, geçtiğimiz sezon Barcelona ile 20 resmi maçta forma giyip takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı. Fransız futbolcu takımında düzenli forma şansı bulamamasının da etkisiyle, Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan milli takımının kadrosunda kendine yer bulamamıştı. (Goal)

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Anahtar Kelimeler:
Lucas Digne barcelona everton

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FB'de iyi işler yapar sol bek mevkinde, keşke bizim olsa.
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