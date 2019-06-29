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Lucas Lima'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.06.2019 20:24 | Son Güncelleme

Brezilyalı yıldız Lucas Lima'nın menajeri Gustavo Xisto, Fenerbahçe ile anlaşma haberlerini yalanladı. Xisto, "Lucas Lima için kimseyle bir anlaşma yapmadık. Basında çıkan belgelerin bir değeri yok" dedi.

Lucas Lima'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'nin transfer görüşmesinde bulunduğu belirtilen Brezilyalı futbolcu Lucas Lima için menajerinden cevap geldi.

Brezilya basınına konuşan 28 yaşındaki futbolcunun menajeri Gustavo Xisto, ''Lucas Lima için kimseyle bir anlaşma yapmadık. Basında çıkan belgelerin bir değeri yok. İçeriğinde ne yazdığını da bilmiyoruz. Ben futbolcunun menajeriyim ve kimseyle görüşmediğimizi söyleyebilirim. Çıkan o belgeler tamamen yanlış. Zaten adı geçenlerin futbolcuyla bir bağlantısı yok'' sözlerini kullandı.

YILLIK 4 MİLYON EURO DENİLMİŞTİ
Fenerbahçe'nin menajerler aracılığı ile Lucas Lima anlaştığı, oyuncuya 4 milyon euro maaş verileceği iddia edilmişti. Ayrıca sarı lacivertli kulübün Palmeiras ile 2+6 milyon euro karşılığında el sıkıştığı belirtilmişti. 2022 yılına kadar Brezilya ekibi Palmeiras ile sözleşmesi bulunan sol ayaklı futbolcu, 10 numara pozisyonunda görev alıyor. Lima'nın ismi geçen yıl transfer döneminde de Fenerbahçe ile anılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Lucas Lima Fenerbahçe Gustavo Xisto

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