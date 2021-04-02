Lucas Torreira, Avrupa defterini kapattı

Atletico Madrid'de kiralık olarak oynayan Urugualı orta saha oyuncusu Lucas Torreira Boca Juniors'a transfer olmak istediğini söyledi.

25 yaşındaki oyuncu verdiği röportajda hayalinin kulübü olan Boca Juniors'ta oynamak için can attığını söylerken, "Boca Juniors'ta oynamak için ölüyorum. Annemi 53 yaşında Kovid'den kaybettim. Babam gözyaşları içinde "Artık Boca'da oynamanın vakti geldi" dedi. Annemin öldüğü gece menajerimi aradım ve Avrupa'da işimin bittiğini söyledim. Artık Boca zamanı" sözlerini kullandı.

Torreira çocukluk hayali olan Boca formasını en kısa sürede giymek istediğini açıkça söylerken, "Yıl ortasında Arsenal'e geri döneceğim ve bir karar verilecek. O zaman olmazsa daha sonra kesin olacak" diye konuştu.

Uruguauylı oyuncu bu kararının ekonomik nedenlerle olmadığını söylediği röportajın sonunda, "Eğer istesem Avrupa'da kalabilirim çünkü bir çok teklif var. Şimdi değilse Haziran'da veya daha sonra Boca'da oynamak istiyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.

(SPORX)

