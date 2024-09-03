Lucas Torreira'dan sevgilisi Devrim Özkan'a plajda sürpriz! "Ne abartı şaşırdın be!"

Galatasaray’ın yıldız isimlerinden Torreira aşk acısına daha fazla dayanamadı ve Devrim Özkan ile yeniden barıştı.

Özkan ile Torreira önce, 8 aylık ayrılığın ardından yeniden bir araya gelip yemek yedi. Ardından Devrim Özkan ile Galatasaraylı Torreira sosyal medya üzerinden yeniden birbirlerini takibe aldı.

Aşkları dolu dizgin devam eden çift paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

PASTAYI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Lucas Torreira, yeniden barıştığı sevgilisine son olarak plajda doğum günü sürprizi yaptı. Pasta hazırlatan Torreira, deniz kenarında Özkan’ı şaşırtmayı başardı.



Devrim Özkan, pastadaki mumları üflerken sevgilisine bir teşekkür öpücüğü kondurmayı da ihmal etmedi.

Özkan'ın pastayı gördüğü anlarda yaşadığı şok ise sosyal medyanın diline düştü. O şaşkınlığa "Ne abarttın be abla", "Sanki ikisine de şok olmuş", "Meyveli pastaya bu kadar şaşıranını da ilk defa görüyorum" yorumları geldi.