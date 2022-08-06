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Lucas Torreira kimdir? Galatasaray'ın transfer etmek istediği Lucas Torreira kaç yaşında, mevkisi ne? İşte kariyer bilgisi

06.08.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lucas Torreira kimdir sorusunun yanıtı, Galatasaraylı birçok futbolsever tarafından merakla araştırılıyor. Sarı-kırmızılıların transfer etmeye çok yaklaştığı 26 yaşındaki Uruguaylı futbolcu için girişimler sürmeye devam ediyor. Peki, Lucas Torreira kimdir? Lucas Torreira kaç yaşında, mevkisi ne? İşte kariyer bilgisi.

Lucas Torreira kimdir? Galatasaray'ın transfer etmek istediği Lucas Torreira kaç yaşında, mevkisi ne? İşte kariyer bilgisi

Galatasaray'ın kadrosunu güçlendirmek için transfer etmek istediği 26 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın kim olduğu, kaç yaşında, nereli olduğu ve hangi mevkide forma giydiği merak ediliyor. Arsenal'da forma giyen Lucas Torreira'yı transfer etmek isteyen Galatasaray girişimlerini sürdürüyor. Peki, Lucas Torreira kimdir? Lucas Torreira kaç yaşında, mevkisi ne? İşte kariyer bilgisi.

LUCAS TORREİRA KİMDİR?

Lucas Sebastián Torreira Di Pascua, 11 Şubat 1996 doğumlu Uruguaylı millî futbolcudur. Premier League takımlarından Arsenal'de forma giymektedir.

Torreira, futbol kariyerine memleketi Fray Bentos'un kulübü olan IA 18 de Julio altyapısında başladı. 2013 yılında Montevideo Wanderers'ın genç takımına transfer oldu. İtalya'ya taşındıktan sonra Pescara altyapısında oynamaya başladı.

2014-15 sezonundan sonra Torreira, Pescara'nın as takımına alındı ve 25 Ekim 2014 tarihinde ilk kez yedek kulübesinde oturdu. İlk lig maçına 16 Mayıs 2015'te Serie B'de Varese'ye karşı çıktı. İlk 11'de oynadığı maçta 58 dakika oyunda kaldı ve daha sonra Matteo Politano onun yerine oyuna dahil oldu.

1 Temmuz 2015 tarihinde Torreira, 1,5 milyon € karşılığında Sampdoria'ya transfer oldu ama, 2015-16 sezonunda as takım tecrübesi kazanması için Pescara'da kiralık oynamaya devam etti.

2 Temmuz'da resmî olarak Pescara'ya kiralanadı. 9 Ağustos 2015 tarihinde ilk profesyonel golünü 2015-16 Coppa Italia'da FC Südtirol'a attı.

Pescara ile kiralık sözleşmesi bittikten sonra Torreira, 1 Temmuz 2016 tarihinde Sampdoria'ya döndü. 21 Ağustos 2016 tarihinde ilk kez Serie A'da forma giydi ve bu maç Empoli'ye karşı Stadio Carlo Castellani'de yapılan açılış maçıydı.

10 Temmuz 2018 tarihinde Torreira, açıklanmayan ama 26 milyon £ civarında olduğu düşünülen bir bonservis bedeli karşılığında İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu.

Lucas Torreira'nın kariyer hayatı boyunca oynadığı 289 maçta 23 gol 12 asisti bulunuyor.

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