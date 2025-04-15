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  4. Lucas Torreira'ya sürpriz talip! O takım ciddi bir şekilde ilgileniyor

Lucas Torreira'ya sürpriz talip! O takım ciddi bir şekilde ilgileniyor

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
15.04.2025 14:18
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Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'ya İtalya Ligi kulüplerinden Lazio talip oldu.

Lucas Torreira'ya sürpriz talip! O takım ciddi bir şekilde ilgileniyor
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sarı-Kırmızılı takımda forma giyen Lucas Torreira ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

SON TALİP LAZİO

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İsmi, son günlerde River Plate ve Boca Juniors ile anılan ön libero oyuncusuna bir kulüp daha talip oldu. Laziopress.it sitesinde yer alan habere göre; Lazio kulübünün, Lucas Torreira ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İSTİYOR

Öte yandan Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple olan kontratını 2028 yılına kadar uzatacağı öğrenildi.

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