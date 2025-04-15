Lucas Torreira'ya sürpriz talip! O takım ciddi bir şekilde ilgileniyor

Sarı-Kırmızılı takımda forma giyen Lucas Torreira ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

SON TALİP LAZİO

İsmi, son günlerde River Plate ve Boca Juniors ile anılan ön libero oyuncusuna bir kulüp daha talip oldu. Laziopress.it sitesinde yer alan habere göre; Lazio kulübünün, Lucas Torreira ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İSTİYOR

Öte yandan Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple olan kontratını 2028 yılına kadar uzatacağı öğrenildi.