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Lucca'nın patronu sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2018 08:49 | Son Güncelleme

Bebek'teki Lucca'nın patronu Cem Mirap, Ulus'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hastaneye giden Cem Mirap'ın bacağına sekiz dikiş atıldı

Lucca'nın patronu sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt köşesinde Lucca'nın patronu Cem Mirap'ın uğradığı saldırıyı yazdı.

Hayvan dostu olarak tanınan ve spor yapmak için evden çıkan Cem Mirap, Ulus Parkı'nda koştuğu sırada iki köpeğin saldırısına uğramış. Köpeklerden biri, dengesini kaybedip yere düşen Cem Mirap'ı bacağından ısırmış.

Cem Mirap'ın yardımına çevredekiler yetişmiş. Hemen parkın yakınlarındaki özel bir hastaneye giden Cem Mirap'ın bacağına sekiz dikiş atılmış. Kuduz aşısı olmak için hastaneye giden Cem Mirap, olayın şokunu atlatamamış.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Mirap Lucca

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