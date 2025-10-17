Lucescu'dan sürpriz hamle: Ümit Akdağ Romanya Milli Takımı'na mı?

Mircea Lucescu, Türk futbolcu Ümit Akdağ'a Romanya Milli Takımı kapılarını araladı. Tecrübeli teknik direktör, Akdağ'ın potansiyelini vurgulayarak önemli açıklamalarda bulundu.

Mircea Lucescu'nun Ümit Akdağ ile ilgili açıklamaları, spor gündemine bomba gibi düştü. Yirmidört Tv'ye konuşan Lucescu, Akdağ'ın Romanya Milli Takımı için bir fırsat olduğunu ve oyuncunun potansiyelini değerlendirmek istediğini ifade etti. ,

''ONU MİLLİ TAKIMA KAZANDIRMAK İSTEDİM''

Mircea Lucescu, "Ümit Akdağ ile konuştum. Onu milli takıma kazandırmak istedim ama ikna edemedim. Türkiye'den davet almayı bekliyor. Türkiye'de benim dönemimde ilk kez milli olan Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü gibi güçlü stoperler var. Bu nedenle orada forma giymesi kolay olmayacak. Ama burada, özellikle Draguşin sakatken bir şansı olabilir." ifadelerini kullandı.

''KÖKLERİNE DÖNMEK İSTEMESİ...''

Lucescu, Alanyasporlu Ümit Akdağ’ın kökleri nedeniyle Türkiye’ye özel bir bağlılığı olduğunu da şu sözlerle belirtti... "Burada doğdu ama ailesi Türk ve Türkiye’ye döndü. Bir noktada köklerine dönmek istemesi doğal. Ailesiyle konuşacağını söyledi."

Lucescu, Alanyasporlu Ümit Akdağ'ı milli takıma davet ettiğini bu sözlerle doğrularken, bu beklenmedik gelişme, Akdağ'ın kariyerinde yeni bir sayfa açabilir. Peki, Ümit Akdağ bu teklife nasıl yanıt verecek? Ümit Akdağ'ın futbol geçmişi ve kariyerindeki dönüm noktaları, bu transfer olasılığıyla birlikte daha da merak konusu oldu. Henüz genç bir futbolcu olan Akdağ, yetenekleriyle dikkat çekiyor ve geleceği parlak olarak görülüyor. Lucescu'nun bu hamlesi, Akdağ'ın uluslararası arenada kendini göstermesi için önemli bir fırsat sunuyor.

YENİDEN YAPILANDIRMA HEDEFİNDE

Romanya Milli Takımı'nın son dönemdeki performansı ve Lucescu'nun takıma getirdiği yenilikler de bu transferin arka planında önemli bir rol oynuyor. Lucescu, genç ve yetenekli oyunculara şans vererek takımı yeniden yapılandırma hedefinde. Ümit Akdağ'ın da bu planın bir parçası olabileceği düşünülüyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda, Akdağ'ın Romanya Milli Takımı'na uyum süreci ve performansı yakından takip edilecek. Türk futbolseverler de Akdağ'ın bu yeni macerasında ona destek vereceklerdir. Lucescu'nun bu sürpriz hamlesi, futbol dünyasında uzun süre konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.

Ümit Akdağ'ın Romanya Milli Takımı'na transfer olup olmayacağı henüz netlik kazanmazken, Mircea Lucescu'nun bu cesur adımı, futbol dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Akdağ'ın kararı ve Romanya Milli Takımı'ndaki olası performansı, önümüzdeki günlerde futbol gündeminin en önemli konularından biri olacak.