Lucescu Fatih Terim’in arkasında kaldı

UEFA Uluslar Ligi’nde mücadele edene A Milli Futbol Takımı, dün oynadığı ilk maçta Rusya’ya 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlıların teknik patronu Mircea Lucescu, milliler ile çıktığı ilk 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Milli takım, bu maçlarda 12 gole imza atarken kalesinde ise 17 gol gördü. Lucescu, bu istatistiği ile Fatih Terim'in 2013 yılındaki milli takım döneminin gerisinde kaldı. Terim, o dönemde ay-yıldızlılarla çıktığı ilk 10 karşılaşmada 8 galibiyet elde ederken, 2 de mağlubiyet aldı. Bu dönemde milli takım, rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 7 gole engel olamadı.

Mircea Lucescu’nın A Milli Futbol Takımı ile ilk 10 maçı şu şekilde:

2018 Dünya Kupası Elemeleri: Ukrayna: 2 - Türkiye: 0

2018 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Hırvatistan: 0

2018 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 0 - İzlanda: 3

2018 Dünya Kupası Elemeleri: Finlandiya: 2 - Türkiye: 2

Hazırlık maçı: Romanya: 2 - Türkiye: 0

Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Arnavutluk: 3

Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - İrlanda: 0