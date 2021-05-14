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Lucescu: "Keyif alırsanız kupayı da kazanırsınız"

14.05.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

75 yaşındaki teknik adam Mircea Lucescu, Dinamo Kiev ile Ukrayna Kupası aldıkları maçın ardından konuştu.

Lucescu: "Keyif alırsanız kupayı da kazanırsınız"

Ukrayna Kupası'nda Zorya'yı yenerek ligin ardından kupa şampiyonluğunu da alan Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu karşılaşmanın ardından konuştu.

Sezon boyunca çok zor dönemler geçirdiklerini belirterek futbolcularının istediklerini yapmasından dolayı memnun olduğunu belirti. Lucescu sezonu 2 kupayla bitirmelerinin sırrının ise futbolcuların kafa olarak inancına bağlayarak "Finaller oynanmaz, finaller kazanılır! Bu çok önemli ve zor yılın başlangıcında futbolcularıma 'Ayaklarınıza değil beyninize ihtiyacım var' demiştim. Keyif alırsanız kupayı da kazanırsınız" diye konuştu.

Gelecek sezon da Dinamo Kiev'de devam edip etmeyeceği sorulan Lucescu, "Şimdilik kupaya sevinelim. Bu yıl Dinamo'nun başarılarının bir parçası olduğum için çok mutluyum" demekle yetindi.

Lucescu daha önce kariyerinde Dinamo Bükreş, Pisa, Brescia, Reggina, Inter, Rapid Bükreş, Galatasaray, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, Zenit ve Türk Milli Takımı'nda görev yapmıştı.

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