Lucescu, milli takımdan karşılıklı anlaşarak ayrıldığını söyledi

TFF ile arasında geçen görüşmeyi anlatan Lucescu, "Beni ne işten çıkardılar ne de ben istifa ettim. Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi bir planlama gerekiyordu ve federasyona, 'Ya sözleşmemi 2 yıl daha uzatın ya da yerimi başka birine bırakmam daha iyi olur' dedim" ifadelerini kullandı.

Milli takımda yaptıklarını anlatan Rumen teknik adam, "Yabancı oyuncu serbestliğinin olduğu bir ülkede 30 yaş ortalamalı takımı 23'e indirdim. Alt liglerden oyuncu almak zorunda kaldım ve birçoğu üst düzeye gelecek potansiyelde değildi. Geleceğin milli takımı oluşturulmak isteniyorsa, yerli oyuncuya ağırlık vermeliler. Galatasaray'ın Benfica'ya karşı çıktığı ilk 11'i gördünüz, hepsi yabancı oyunculardan oluşuyordu" dedi.

"GENÇ TÜRK OYUNCULARIN GELECEKLERİ ÇOK PARLAK"



Türkiye'de potansiyelli genç oyuncuların bulunduğuna değinen Lucescu, "Mesela Sassuolo'nun transfer ettiği Merih Demiral. 20 yaşında Serie A'ya transfer oldu. Keza Stuttgart'a giden Ozan Kabak ve Bursaspor'da oynayan Burak Kapacak. İleride Türkiye'nin defans hattını bu isimler oluşturacak. Trabzonspor'dan Yusuf ve Abdülkadir orta alan için yeteneği olan isimler. Şu anki jenerasyon gerçekten kaliteli ve potansiyelli ama dediğim gibi, yabancı oyuncu için sınır olmalı ve takımlarında yer bulmalılar" şeklinde konuştu.

"KULÜP TAKIMI ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUM"



Geleceği hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Kulüp takımı çalıştırmaya geri dönmek istiyorum. Her gün futbolun içinde olmak ve Brescia ve Shakhtar Donetsk'te olduğu gibi genç oyuncular yetiştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

