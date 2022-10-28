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Lucescu'nun amacı ne? Fenerbahçe maçı öncesi bir garip açıklama...

28.10.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna müthiş bir şekilde devam eden Fenerbahçe, gruplarda son maçında Dinamo Kiev deplasmanına konuk olacak. Grupta hiçbir iddiası kalmayan Ukrayna temsilcisinde teknik direktör Lucescu'nun açıklamaları sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Lucescu'nun amacı ne? Fenerbahçe maçı öncesi bir garip açıklama...

Fenerbahçe'nin Rennes ile 3-3 berabere kalmasının ardından gözler son hafta oynanacak Dinamo Kiev maçına çevrildi. Grupta liderlik savaşı veren sarı-lacivertliler, iddiası bulunmayan Dinamo Kiev'i yenip taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

LUCESCU'DAN AÇIKLAMA: "BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"

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Rumen teknik adam, AEK maçından sonra, "Fenerbahçe ile önemli bir maçımız var. Çünkü gruptaki en iyi takım olduğumuzu kanıtlamamız gerekiyor. İyi sonuçlar alamadık ama çok iyi maçlar çıkardık. Onlar da lider olmak istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. Onları lider yapmayacağız!" dedi. Bu açıklamanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar Lucescu'ya tepki gösterdi.


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