Lucescu rakipleri Ronaldo ve Messi'yi değerlendirdi

Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Barcelona ile aynı grupta olup Ronaldo ve Messi'ye karşı oynayacakları için heyecanlı ancak hazırlıklı olduklarını söyledi.
Lucescu Messi ve Ronaldo ile bir çok kez karşı karşıya geldiğini ancak oyuncularının karşı karşıya gelmediğini söyleyerek iki süper yıldızın kıyaslamasını yaptı.
Rumen teknik adam Messi'nin güveni, top sürmesi ve fazlasını ortaya koyan kısa bir oyuncu olduğunu söylerken Ronaldo'nun gol atmayı çok isteyen, alana ihtiyaç duyan bir isim olarak değerlendirdi. Lucescu sözlerini şöyle sürdürdü: "Messi maç içinde kendi başına istediğini yapabiliyor. Ronaldo ise ceza sahasında veya kaleden 20 metre uzakta başkalarının oluşturduğu alanları kullanmaya çalışıp etkili vuruşlar yapmayı deniyor. İkisi de farklı ancak çok güçlü karakterler"
Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi'nde 20 Ekim'de Juventus'u konuk ederken 4 Kasım'da ise Barcelona deplasmanına gidecek.
Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a flaş sözler
Erol Bulut'tan maçın hakemine tepki!
Avcı, Fenerbahçe maçında sahada olacak!
Trabzonsporlu yıldız koronavirüse yakalandı!
'Beşiktaş’ın teklifini düşünmeden kabul ettim'
Kadir Dağlı, Balıkesirspor’u icraya verdi
Juventus, Crotone ile berabere kaldı
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Cimbom'da Falcao ile yollar ayrılıyor
Bayern, Bielefeld'e karşı ter attı
Milano derbisine Zlatan damga vurdu!
Terim’in yüzünü güldürdüler
Robinho transferi iptal
Arjantinli yıldız isim futbolu bıraktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum