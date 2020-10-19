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Lucescu rakipleri Ronaldo ve Messi'yi değerlendirdi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.10.2020 07:41 | Son Güncelleme

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya gelecekleri Ronaldo ve Messi'yi değerlendirdi.

Lucescu rakipleri Ronaldo ve Messi'yi değerlendirdi

Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Barcelona ile aynı grupta olup Ronaldo ve Messi'ye karşı oynayacakları için heyecanlı ancak hazırlıklı olduklarını söyledi.

Lucescu Messi ve Ronaldo ile bir çok kez karşı karşıya geldiğini ancak oyuncularının karşı karşıya gelmediğini söyleyerek iki süper yıldızın kıyaslamasını yaptı.

Rumen teknik adam Messi'nin güveni, top sürmesi ve fazlasını ortaya koyan kısa bir oyuncu olduğunu söylerken Ronaldo'nun gol atmayı çok isteyen, alana ihtiyaç duyan bir isim olarak değerlendirdi. Lucescu sözlerini şöyle sürdürdü: "Messi maç içinde kendi başına istediğini yapabiliyor. Ronaldo ise ceza sahasında veya kaleden 20 metre uzakta başkalarının oluşturduğu alanları kullanmaya çalışıp etkili vuruşlar yapmayı deniyor. İkisi de farklı ancak çok güçlü karakterler"

Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi'nde 20 Ekim'de Juventus'u konuk ederken 4 Kasım'da ise Barcelona deplasmanına gidecek.

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