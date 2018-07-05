Luciano Moggi: Ronaldo, Juventus için sağlık kontrolünden geçti

Real Madrid'in Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun 100 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olacağı öne sürülmüştü.

Dünyaca ünlü yıldızın Serie A'da son 7 yılın şampiyonu olan Siyah Beyazlı ekibe gideceğine yönelik iddialar giderek güçleniyor.

"İMZAYI ÇOKTAN ATTI"

Juventus'un eski yöneticilerinden Luciano Moggi, Tele7Gold televizyonuna yaptığı açıklamada "Ronaldo, Juventus'la çoktan imzaladı ve Münih'te sağlık kontrolünden geçti." ifadelerini kullandı.

Real'e yakınlığıyla bilinen AS gazetesi de bugün okuyucularıyla paylaştığı haberde Ronaldo'nun Juve'den senelik 30 milyon euro kazanacağını yazdı.

Bu arada Cristiano Ronaldo ilgili haberlerin ardından Juventus'un borsa işlem gören hisse senetleri %7,27 oranında arttı. Bu oranın Juventus hisseleri için bir rekor olduğu belirtildi.

Öte yandan sosyal medyada, Juventus'un 7 numaralı Ronaldo formalarını hazırladığı yönünde bir fotoğraf ortaya çıktı. Ancak bu görüntüyle ilgili olarak herhangi bir açıklama gelmedi.

