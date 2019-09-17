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Luciano Passirani: Lukaku'yu durdurmak istiyorsanız yemesi için 10 muz atmanız gerekir

İTALYA HABERLERİ  | 17.09.2019 10:32 | Son Güncelleme

İtalyan yorumcu Luciano Passirani, Inter'in yıldızı Romelu Lukaku için "Çok güçlü. Onu durdurmak istiyorsanız yemesi için 10 muz atmanız gerekir" dedi. Bu sözleri sonrası kanaldan kovulan Passirani "Çok üzgünüm. Ben ırkçı değilim. Lukaku’dan şahsen özür dilemek isterim" ifadelerini kullandı.

Luciano Passirani: Lukaku'yu durdurmak istiyorsanız yemesi için 10 muz atmanız gerekir

Inter'in bu sezon başında İngiliz ekibi Manchester United’dan transferi Lukaku, İtalya'da ırkçılık hadiselerine maruz kalmaya devam ediyor.

Inter takımının kenti olan Milano ve çevresinde yayın yapan yerel bir kanalda, önceki akşam Serie A maçlarını yorumlayan Luciano Passirani’nin, Lukaku'nun çok güçlü olduğundan bahsederken, "Onu durdurmak istiyorsanız yemesi için 10 muz atmanız gerekir" demesi, kamuoyunun tepkisi çekti.

Passirani, bu yorum nedeniyle kanaldaki işinden kovulurken, gün boyu gelen tepkilerin ardından başka bir kanala konuşarak, "Bugün hayatımın en kötü gününü geçiriyorum. Pek çok kişi beni aradı. Söylemeyi istemezdim bunları ama sarf ettim. Çok üzgünüm. Ben ırkçı değilim. Lukaku’dan şahsen özür dilemek isterim. Gece ne uyudum ne de bir şey yiyebildim" ifadelerini kullandı.

Irkçı olarak anılmak istemediğini vurgulayan Passirani, eşinin de siyahi olduğunu söyledi. Lukaku, ay başında takımı Inter'in, Cagliari ile deplasmanda oynadığı maç sırasında penaltı atışını atarken, Cagliari tribünlerinden "Buu buu" şeklindeki ırkçı tezahürata maruz kalmıştı. Lukaku, ırkçılığa bütün spor camiasının birlikte karşı duruş sergilemesi gerektiğini belirterek, tepkisini dile getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
romelu lukaku inter Luciano Passirani

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