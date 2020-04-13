Lugano'dan flaş Edison Cavani itirafı

Kontratı sezon sonunda biten ve PSG’den ayrılma kararı alan Edinson Cavani’ye Diego Lugano’dan dikkat çeken bir teklif geldi.
Club Octubre isimli Arjantin radyosunda konuşan Sao Paulo kulübünün yöneticilerinden Diego Lugano, Cavani'nin Boca Juniors ile görüştüğüne yönelik iddialar üzerine kendisini Sao Paulo için ikna etmeye çalıştığını söyledi.
Lugano, "O Boca'ya gitmeden önce benimle Sao Paulo'ya gelecek" ifadelerini dedi.
Galatasaray Türkiye'deki rakiplerine fark attı
Ersun Yanal'dan olay itiraf! "Beni alırsanız başınız belaya girer demiştim"
Falcao'ya rekor teklif! Ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'ye geliyor mu?
Eski İtalyan futbolcu kanseri yendi!
Fenerbahçe transfer kararını verdi!
BB Erzurumspor İbrahim Erkal’ı andı
Trezeguet'e transfer teklifi!
Antrenmanlarını eşi ile birlikte yapıyor
Talisca'nın satış fiyatı dudak uçuklattı
Beşiktaş'tan G.Saray'a "UEFA Kupası" göndermesi
Messi, Ronaldinho'nun kafeletini ödedi mi?
Milli futbolcu karantinada
Okuyucu Yorumları 0 yorum