Lugano'dan flaş Edison Cavani itirafı

Kontratı sezon sonunda biten ve PSG’den ayrılma kararı alan Edinson Cavani’ye Diego Lugano’dan dikkat çeken bir teklif geldi.

Club Octubre isimli Arjantin radyosunda konuşan Sao Paulo kulübünün yöneticilerinden Diego Lugano, Cavani'nin Boca Juniors ile görüştüğüne yönelik iddialar üzerine kendisini Sao Paulo için ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Lugano, "O Boca'ya gitmeden önce benimle Sao Paulo'ya gelecek" ifadelerini dedi.

