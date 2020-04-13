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Lugano'dan flaş Edison Cavani itirafı

FUTBOL HABERLERİ  | 13.04.2020 08:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Diego Lugano, Edinson Cavani’yi yöneticisi olduğu Sao Paulo kulübüne davet etti.

Lugano'dan flaş Edison Cavani itirafı

Kontratı sezon sonunda biten ve PSG’den ayrılma kararı alan Edinson Cavani’ye Diego Lugano’dan dikkat çeken bir teklif geldi.

Club Octubre isimli Arjantin radyosunda konuşan Sao Paulo kulübünün yöneticilerinden Diego Lugano, Cavani'nin Boca Juniors ile görüştüğüne yönelik iddialar üzerine kendisini Sao Paulo için ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Lugano, "O Boca'ya gitmeden önce benimle Sao Paulo'ya gelecek" ifadelerini dedi.

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