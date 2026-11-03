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Lugano - Kauno Zalgiris Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Lugano, 5 Kasım 2026'da Kauno Zalgiris ile UEFA Konferans Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Lugano - Kauno Zalgiris Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Konferans Ligi
Lugano
Perşembe 23:00
05.11.2026
Kauno Zalgiris
Stadyum: Cornaredo Stadium

Lugano ile Kauno Zalgiris, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Cornaredo Stadium sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Lugano ve Kauno Zalgiris, UEFA Konferans Ligi kapsamında önemli bir maça çıkıyor. Her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkması bekleniyor.

Takımların güncel form bilgileri
Lugano

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Lugano 2-1 Basel İsviçre Süper Ligi G
  • 25.10.2026 Thun 2-3 Lugano İsviçre Süper Ligi G
  • 22.10.2026 Getafe 2-5 Lugano UEFA Konferans Ligi G
  • 18.10.2026 Pully Football 0-4 Lugano İsviçre Kupası G
  • 15.10.2026 Lugano 3-2 Kızıl Yıldız UEFA Konferans Ligi G
Kauno Zalgiris

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 FC Hegelmann 1-4 Kauno Zalgiris Litvanya TOPLYGA G
  • 26.10.2026 Kauno Zalgiris 0-0 Zalgiris Vilnius Litvanya TOPLYGA B
  • 22.10.2026 Kauno Zalgiris 1-4 Brann UEFA Konferans Ligi M
  • 19.10.2026 Suduva 0-1 Kauno Zalgiris Litvanya TOPLYGA G
  • 15.10.2026 Brighton & Hove Albion 4-0 Kauno Zalgiris UEFA Konferans Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Lugano, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak formda bir görüntü sergiliyor. Kauno Zalgiris ise son iki Avrupa maçında kayıplar yaşadı ve bu süreçte zorlu bir savunma performansı sergiledi.

Sıkça Sorulan Sorular
Lugano - Kauno Zalgiris maçı ne zaman?

5 Kasım 2026

Lugano - Kauno Zalgiris maçı saat kaçta?

23:00

Lugano - Kauno Zalgiris maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmuyor.

Lugano - Kauno Zalgiris maçında hangi oyuncular eksik?

Bilgi bulunmuyor.

Lugano ve Kauno Zalgiris'nin ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmuyor.

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