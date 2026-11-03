Lugano - Kauno Zalgiris Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Lugano ile Kauno Zalgiris, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Cornaredo Stadium sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Lugano ve Kauno Zalgiris, UEFA Konferans Ligi kapsamında önemli bir maça çıkıyor. Her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkması bekleniyor.
Lugano, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak formda bir görüntü sergiliyor. Kauno Zalgiris ise son iki Avrupa maçında kayıplar yaşadı ve bu süreçte zorlu bir savunma performansı sergiledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum