Lugano - Kauno Zalgiris Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Lugano Perşembe 23:00 Kauno Zalgiris

Lugano ile Kauno Zalgiris, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Cornaredo Stadium sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Lugano ve Kauno Zalgiris, UEFA Konferans Ligi kapsamında önemli bir maça çıkıyor. Her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkması bekleniyor.

Takımların güncel form bilgileri Lugano tüm kulvarlar Lugano 2-1 Basel İsviçre Süper Ligi G

Thun 2-3 Lugano İsviçre Süper Ligi G

Getafe 2-5 Lugano UEFA Konferans Ligi G

Pully Football 0-4 Lugano İsviçre Kupası G

Lugano 3-2 Kızıl Yıldız UEFA Konferans Ligi G Kauno Zalgiris tüm kulvarlar FC Hegelmann 1-4 Kauno Zalgiris Litvanya TOPLYGA G

Kauno Zalgiris 0-0 Zalgiris Vilnius Litvanya TOPLYGA B

Kauno Zalgiris 1-4 Brann UEFA Konferans Ligi M

Suduva 0-1 Kauno Zalgiris Litvanya TOPLYGA G

Brighton & Hove Albion 4-0 Kauno Zalgiris UEFA Konferans Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Lugano, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak formda bir görüntü sergiliyor. Kauno Zalgiris ise son iki Avrupa maçında kayıplar yaşadı ve bu süreçte zorlu bir savunma performansı sergiledi.