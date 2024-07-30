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Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti'den Fenerbahçe maçı sonrası Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.07.2024 23:08
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Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, “Mourinho’nun bizi tebrik etmesinin veya iyi oynamamızın bize faydası yok. Fenerbahçe bizden daha kaliteli bir takım. Ben takımımla gurur duyuyorum. Avrupa’da şansımız var ama daha fazla lige odaklanmak istiyoruz” dedi. Fenerbahçe'yi Beşiktaş ile kıyaslayan Croci-Torti'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti'den Fenerbahçe maçı sonrası Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler!

Lugano, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup ederek turnuvadan elendi. Bu mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Mattia Croci-Torti, “Biz iyi hazırlandık. Buraya kazanmaya geldik. Mourinho’nun bizi tebrik etmesinin veya iyi oynamamızın bize faydası yok. Fenerbahçe bizden daha kaliteli bir takım. Ben takımımla gurur duyuyorum. Avrupa’da şansımız var ama daha fazla lige odaklanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“DZEKO DİYE BİR FORVETLERİ VAR”

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Edin Dzeko’nun kalitesinden bahseden Croci-Torti, “Fenerbahçe ikinci devre çok baskılı başladı. Bizi zorladı. Dzeko diye bir forvetleri var. Inter ve Manchester City’de oynamış bir oyuncu. Bugün de kalitesini gösterdi. Beraberlikten sonra reaksiyon gösteremedik. Üzgünüm” sözlerini sarf etti.

“TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM”

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Takımıyla gurur duyduğunu aktaran Croci-Torti, “180 dakika Fenerbahçe’yi biraz heyecanlandırdık. Maalesef iki maçta da yenildik ama kendi takımımla gurur duyuyorum. Mourinho gibi bir hocaya karşı oynamak benim için tabii ki gurur verici” dedi.

“FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ’A GÖRE DAHA KALİTELİ BİR TAKIM”

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Geçen sezon Beşiktaş ile oynadıkları maçlar ile Fenerbahçe eşleşmesini karşılaştıran Mattia Croci-Torti, “Fenerbahçe, Beşiktaş’a göre daha kaliteli bir takım. Geçen sene Beşiktaş sıkıntı çekiyordu. Seyirci de yönetimi ıslıkladı. O bizim için avantajdı. Ama Fenerbahçe seyircisi önünde benim için daha kaliteli bir takımdı” şeklinde konuştu.

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fenerbahçe
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