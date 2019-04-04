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Luigi Datome: Tek eksiğim milli takımla madalya kazanmak

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 04.04.2019 12:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen Luigi Datome, tek eksiğinin milli takımıyla madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Luigi Datome: Tek eksiğim milli takımla madalya kazanmak

Fenerbahçe Beko’nun İtalyan oyuncusu Luigi Datome, FIBA’nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’nda Angola, Filipinler ve Sırbistan ile birlikte D Grubu’nda mücadele edecek İtalyan yıldız, “Daha önce NBA ve Euroleague’de oynadım. Tek eksiğim milli takımla madalya kazanmak. Bu başarması zor bir hedef olarak görünüyor ama oynayabildiğim sürece bunu kovalayacağım” dedi.

Çin’in Shenzhen kentinde yapılan Dünya Kupası kura çekimi sonuçları hakkında da konuşan Datome, "Bizim için daha kötü olabilirdi. Kupada ilerlemek için, eğer doğru anladıysam, İspanya ve Sırbistan’ı yenmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı luigi datome italya milli takımı

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