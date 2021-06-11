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Luis Campos: Burak Yılmaz'ın futboluna aşığım

11.06.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lille'in eski sportif direktörü Luis Campos, Burak Yılmaz'ı neden transfer ettiğini, ilk ne zaman keşfettiğini ve Monaco'da almak istediğini anlattı.

Luis Campos: Burak Yılmaz'ın futboluna aşığım

Burak Yılmaz'ı Lille'e transfer eden kulübün eski sportif direktör Luis Campos, Burak Yılmaz hakkında konuştu.

Luis Campos, "2013 baharıydı. Real Madrid ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşıyordu. O dönem Real Madrid'de rakip gözlemciliği yapıyordum. Burak Yılmaz'ın zaten harika bir kariyeri vardı. Ancak ben o zaman keşfettim. Mourinho ile Burak Yılmaz hakkında uzun uzun konuşmuştum. O günden beri Burak Yılmaz'ın futboluna aşığım." ifadelerini kullandı.

FALCAO'NUN YERİNE BURAK YILMAZ DÜŞÜNÜLMÜŞ

2014-2016 yılları arasında Monaco'da görev alan Luis Campos, "Radamel Falcao sakatlandığında Burak Yılmaz ile Dimitar Berbatov arasında kaldık. Burak Yılmaz'ı istedik ama maaşı çok yüksekti ve büyük bir yıldızdı. Bu yüzden Berbatov'u aldık." dedi.

"EKSİK OLAN TEK ŞEY BURAK'TI"

"Burak Yılmaz, Avrupa'nın 5 büyük ligine transfer olmak için geç kaldı." diyerek sözlerini sürdüren Luis Campos, "Lille'e transfer ettiğimde Burak Yılmaz ile konuştum. 'Futboluna uzun süredir aşığım. Bu yaşa kadar Avrupa'ya neden transfer olmadığını anlayamıyorum. Burada Lille ile büyük bir meydan okuma olacak. Güzel bir şehir, iyi bir antrenör, gelecek vaat eden bir kadro, iyi tesisler. Eksik olan tek şey sensin, sen eksik parçasın. Karakterinle ve olağanüstü kişiliğinle bu genç takıma liderlik yapacaksın.' dedim. Gözleri parladı. Kimyayı hissetti." açıklamasını yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Radamel Falcao
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