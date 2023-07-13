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Luis Nani geri dönüyor! Süper Lig ekibiyle her konuda anlaşmaya varan Portekizli oyuncu İstanbul'a geliyor

13.07.2023 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Avustralya Ligi ekiplerinden Melbourne'de forma giyen Luis Nani yeniden Türkiye'ye dönüyor. Adana Demirspor ile her konuda anlaşmaya varan Portekizli oyuncu, son görüşmeleri yapmak için bugün İstanbul'a gelecek.

Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 4. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Adana Demirspor'da transfer harekatı başladı. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Nani ile her konuda anlaşan Adana temsilcisi, Portekizli oyuncuyu İstanbul'a davet etti.

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Luis Nani ile her konuda anlaşma sağlayan Adana Demirspor, şu an sözleşmesi bulunmayan Nani'ye serbest konumda imza attıracak.

2015 YILINDAN SONRA GERİ DÖNÜYOR

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Fenerbahçe'ye 2015 yılında transfer olan Nani, sarı-lacivertli forma altında 47 maça çıkmış ve 12 gol atıp 9 asist yapma başarısı göstermişti.

SON TAKIMINDA GOLÜ BULUNUYOR

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Geçtiğimiz sezon Avustralya Ligi'nde mücadele eden Luis Nani, 10 maçta forma giydi ve yalnızca 1 asist yaptı. Mevcut piyasa değeri 500 bin Euro olan Portekizli oyuncu geçtiğimiz aylarda 36 yaşına girmişti.

(Ajansspor)


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