Luis Neto Fenerbahçe'ye veda ediyor

Fenerbahçe'de Luis Neto bu akşam sarı lacivertli formayla son maçına çıkıyor.

Kanarya'da cezalı Skrtel'in yerine defansta bugün Luis Neto oynayacak. En son 11 Mart'taki Yeni Malatya maçında göreve soyunan Portekizli stoper, 69 gün sonra sahada olacak. Kiralık sözleşmesi uzatılmayacak olan Neto, sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıkacak.

(VATAN)

