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Luis Suarez, Gremio’ya veda etti

04.12.2023 15:28 | Son Güncelleme:
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Uruguaylı golcü Luis Suarez, bir sezon formasını giydiği Brezilya ekibi Gremio’ya veda etti.

Brezilya Serie A’nın 37. haftasında Gremio, konuk ettiği Vasco da Gama’yı 1-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin tek golü 46. dakikada Luis Suarez’den geldi. 36 yaşındaki yıldız futbolcu, bu karşılaşma sonrası Gremio’ya veda etti.

Uruguaylı futbolcu, 32 maçta formasını giydiği Gremio’da 15 gol sevinci yaşarken, 11 de asist katkısı sağladı. Mavi-siyahlılar, 20 galibiyet, 5 beraberlik, 12 mağlubiyet alarak topladığı 65 puanla 4. sıraya bulunuyor. Brezilya temsilcisi, bu sezon 60 kez rakip fileleri havalandırırken, bunların 27’sinde Luis Suarez’in imzası bulunuyor. Gremio, sezonun son maçında 7 Aralık Perşembe günü TSİ 03.30’da Fluminense’ye konuk olacak.

Suarez attığı 15 golle, 19 golü bulunan Paulinho ve 17 kez gol sevinci yaşayan Tiquinho Soares’in ardından Hulk ile Brezilya Serie A’da gol krallığı yarışında 3. sırada bulunuyor.

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