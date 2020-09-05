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Luis Suarez, Juventus ile anlaştı!

İSPANYA HABERLERİ  | 05.09.2020 19:43 | Son Güncelleme

Barcelona'nın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Uruguaylı forveti Luis Suarez, İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer olduğu iddia edildi.

Luis Suarez, Juventus ile anlaştı!

Uzun yıllardır Barcelona forması giyen Luis Suarez yol ayrımına geldi. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih karşısında alınan tarihi hezimetten sonra Katalan ekibi radikal kararlara imza atılacağının sinyalini vermişti. Birçok ismin takımdan ayrılacağı Barcelona'da Luis Suarez'in de bu futbolculardan biri olduğu belirtildi.

Uruguaylı oyuncusunun her ne kadar takımda kalmak için yedek oturmayı kabul ettiğini belirtse de Barcelona'nın yeni sezon planlamasında düşünülmediği ifade edildi.Katalan ekibiyle bağlarını koparmaya hazırlanan Luis Suarez'in gelecek sezonda hangi takımda forma giyeceği merak ediliyordu ve bu konu hakkında sıcak gelişmeler yaşandı.

JUVENTUS'A GİTMEYİ KABUL ETTİ!

BBC'nin haberine göre, bir süredir Juventus'un talip olduğu Luis Suarez, İtalyan ekibine gitmeyi kabul etti.

Katalan ekibiyle 4 La Liga, 4 İspanya Kupası, 2 İspanya Süper Kupa, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayayan Suarez, La Liga'da oynadığı 191 maçta 147 gol-74 asistlik grafiği ile yaşı ilerlese de skorer oyuncu özelliğini korumayı başardı.

Kariyeri boyunca toplam 612 maça çıkan Suarez, 406 gol-231 asistle dönemin en etkili forvetleri arasına ismini yazdırdı.

İSPANYOL GAZETELERİ DE DUYURDU

İspanya'nın en yüksek tirajlı iki gazetesi Marca ve Mundo Deportivo, Suarez'in transferini son dakika olarak duyurdu. Juventus, Luis Suarez ile 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağladı. Barcelona, Ivan Rakitic'in 1.5 milyon euro karşılığı Sevilla'ya transfer olması gibi Suarez için de sembolik bir bonservis ücreti talep edecek.


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