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Luis Suarez menisküs ameliyatı olacak

İSPANYA HABERLERİ  | 09.05.2019 21:15 | Son Güncelleme

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez'in sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı olacağını açıkladı.

Luis Suarez menisküs ameliyatı olacak

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Luis Suarez'in sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı olacağı duyuruldu. İspanyol kulübü, Suarez'in ne kadar süre oynamayacağı hakkında bilgi paylaşmadı.

Diğer yandan İspanyol basınında yer alan haberlerde Suarez'in ligin son iki maçında ve 25 Mayıs'ta Valencia'ya karşı oynanacak Kral Kupası finalinde forma giymeyeceği iddia edildi. Suarez'in ayrıca 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya'da yapılacak Amerika Kupası'nda Uruguay Milli Takımı'nın formasını giymesinin de şüpheli olduğu ileri sürüldü.

Luis Suarez bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 25 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona luis suarez

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