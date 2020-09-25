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Luis Suarez resmen Atletico Madrid'te!

İSPANYA HABERLERİ  | 25.09.2020 17:32 | Son Güncelleme

Atletico Madrid, Luis Suarez'in 6 milyon Euro karşılığında transfer olduğunu açıkladı.

Luis Suarez resmen Atletico Madrid'te!

Barcelona'da bir dönem sona erdi. Kulüp, yıldız golcüsü Luis Suarez'i 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e sattı.

Teknik direktör Ronald Koeman'ın göreve gelişinin ardından satılık listesine konulan Uruguaylı yıldızın yeni adresi Atletico Madrid oldu.

İspanyol ekibi 33 yaşındaki golcü için Barcelona'ya 6 milyon Euro ödeyecek. Söz konusu ücret Suarez'in performans bonuslarıyla artabilecek.

Lionel Messi ile yakınlığıyla bilenen Uruguaylı futbolcu, geride bıraktığı Barcelona kariyerinde 283 maçta 198 gol attı, 109 asist yaptı.

Luis Suarez, Barcelona'da 4 La Liga, 1 Şampiyonlar Ligi ve 4 Kral Kupası zaferi yaşadı.

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