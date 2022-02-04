Luiz Adriano, Antalyaspor'un radarındaydı. Daha önce Samuel Eto'o, Samir Nasri ve Jeremy Menez gibi yıldız futbolculara imza attıran Akdeniz kulübü kadrosunu güçlendirmek için dikkat çeken bir hamlede bulundu. Luiz Adriano ile ilgili gelişme Antalyaspor taraftarını heyecanlandırdı. Peki Luiz Adriano kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Antalyaspor Luiz Adriano ile sözleşme imzaladı mı? İşte Luiz Adriano ve onu gündemine alan Antalyaspor'a ilişkin detaylar...

LUİZ ADRİANO KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Luiz Adriano ya da tam adıyla Luiz Adriano de Souza da Silva 12 Nisan 1987 tarihinde Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brezilya'da dünyaya geldi.

Luiz Adriano kariyerine 2004 yılında başladı. Brezilyalı futbolcu bir süre önce evlendiği Ekaterina Dorozhko'dan 2020 yılında boşanmıştır.

LUİZ ADRİANO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Luiz Adriano alt yapı kariyeri:

2004-2005 Internacional

Luiz Adriano profesyonel takım kariyeri

2006-2007 Internacional

2007-2015 Şahtar Donetsk

2015-2017 Milan

2017-2019 Spartak Moskova

2019-2022 Palmeiras

2022- Antalyaspor

ANTALYASPOR LUİZ ADRİANO İLE SÖZLEŞME İMZALADI MI?

Luiz Adriano; İnternacional, Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moskova ve Palmeiras gibi takımlarda oynadı.

Antalyaspor'un Palmeiras'ın yıldız oyuncusu Luiz Adriano'yla yaptığı pazarlığın sonuca ulaştığı öğrenilmişti. Basında yer alan haberlerde Brezilyalı futbolcunun, sezonun ikinci devresinde Antalyaspor için ter dökeceği aktarılmıştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport Tav Antalyaspor, Luiz Adriano'yu kadrosuna kattı ve 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Luiz Adriano ile ilgili Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hoş Geldin Luiz Adriano! Kulübümüz Luiz Adriano ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."

Kulüp Luiz Adriano'nun tanıtımında "Kar yağmaz dediler. Yağdı! Forvet gelmez dediler. Geldi!" ifadelerine yer verdi. Tanıtım videosunda konuşan Luiz Adriano, "Olmaz denileni gerçekleştirmek için buradayım" mesajını verdi.

