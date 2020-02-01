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Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.02.2020 22:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Süper Lig'in 20 haftasında oynanan Trabzonspor deplasmanında ikinci sarı karttan, kırmızı kart gördü.

Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta sarı lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe orta sahasının önemli isimlerinden Luiz Gustavo, 72. dakikada Jose Sosa'ya müdahalesinin ardından sarı kart gördü. Luiz Gustavo gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın sonuna doğru topu alıp hakem Ali Palabıyık'a veren ve tepki gösteren Luiz Gustavo, ikinci sarıkartla oyundan atıldı. Bu kırmızı kartın ardından Luiz Gustavo hafta içi kupada oynayacakları Kırklarelispor maçında forma giyemeyecek. Gustavo hafta sonu Alanyaspor maçında sahada olacak.

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Fenerbahçe Trabzonspor Luiz Gustavo kırmızı kart kötü haber

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
zaten hakkı kırmızı idi ne kötü haberi
iyi alıştılar fenerli futbolcular yazıklar olsun bunlara Alanya maçında oynayamayacaktı liderden bir sinyal haydi ikinci sarı Cezayı Kırklareli maçında çekecek iğrenç
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