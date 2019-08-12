Luiz Gustavo: Marsilya'da mutluyum ve buraya odaklandım

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Marsilya'nın Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, hakkında çıkan iddialara cevap verdi.
MARSİLYA TARAFTARININ LUIZ GUSTAVO SEVGİSİ
Tecrübeli orta saha, Marsilya'da mutlu olduğunu belirtirken ''Tüm haberlerde benim ismim geçiyor. Fakat, ben sessiz kaldım. Marsilya'nın oyuncusuyum ve bu kulüp için her şeyi yaparım. Bunun dışında transfer benim karar verebileceğim bir şey değil. Önceden de dediğim gibi Marsilya'da mutluyum ve şu an sadece kulübüme yardımcı olmaya odaklanmış durumdayım. İyi şeyler yapıp mutlu olmaya çalışıyorum'' sözlerini kullandı.
MARSILYA BAŞKANI: ''KARİYERİNİ BURADA BİTİRMESİNİ İSTERİM''
Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud ise ''Luiz Gustavo'nun kariyerini Marsilya'da bitirmesini istiyorum. Kariyerinin sonuna kadar kendini Marsilya'ya adayacağını umuyorum.'' şeklinde konuştu.
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