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Luka Modric'in yeni adresi belli oldu!

Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric, İtalya Seri A ekiplerinden Milan ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, Milano ekibinde 14 numaralı formayı giyecek.

Luka Modric'in yeni adresi belli oldu!
Recep Demircan

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Luka Modric'in yeni adresi Milan oldu. İtalyan takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 39 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Milano ekibinde 14 numaralı formayı giyecek.

KARİYERİNE ZAGREB ALTYAPISINDA BAŞLADI

Futbol kariyerine Dinamo Zagreb altyapısında başlayan Modric, Tottenham ve Real Madrid takımlarının da formasını giydi. Başarılı orta saha oyuncusu, 2018 yılında Ballon d'Or ödülünü kazandı.

Hırvatistan Milli Takımı'nda 188 maçta forma giyen ve 28 gol atan Luka Modric, aynı zamanda takımın kaptanı ve en çok forma giyen oyuncusu konumunda.

Kaynak: İHA

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Milan Luka Modric
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