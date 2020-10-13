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Luka Modric Real Madrid'den ayrılıyor mu?

İSPANYA HABERLERİ  | 13.10.2020 08:20 | Son Güncelleme

Real Madrid'in başarılı orta saha oyuncusu Luka Modric, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kulübüyle devam etmek istediğini belirten Hırvat oyuncu, "Aksi durumda yeni maceralar arayacağım" dedi.

Luka Modric Real Madrid'den ayrılıyor mu?

Luka Modric, geleceği hakkında konuştu. Real Madrid forması giyen başarılı orta saha, takımında mutlu olduğunu ifade etti.

Kariyerinin sonuna doğru yaklaştığını belirten Modric, "Yine de Real Madrid ile başaracağım çok şey var" dedi.

Madrid ekibinde kalmak istediğinin altını çizen Hırvat futbolcu, "Tam tersi olduğunda yeni maceralar arayacağım" ifadesini kullandı.

Kendisiyle ilgili bir sınır belirlemediğini de açıklayan Modric, "Bu konular henüz gündemimizde yok. Fiziksel ve zihinsel olarak nasıl hissettiğime bakıyorum" diye konuştu.

Modric, milli takımda da forma giymeye devam etmek istediğini vurguladı.

Real Madrid ile sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan 35 yaşındaki futbolcu, Madrid ekibiyle henüz yeni bir mukaveleye imza atmadı.

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