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Lukaku, Inter'i sırtına alıp liderliğe taşıdı!

15.02.2021 07:24 | Son Güncelleme:
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Lukaku, Inter'i sırtına alıp liderliğe taşıdı!

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Inter evinde Lazio'yu Lukaku'nun 2 gol ve 1 asistle oynadığı maçta 3-1 mağlup ederek liderliğe yerleşti.

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Inter evinde Lazio ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Inter, liderliğe yerleşti.

Inter'e galibiyeti getiren golleri, ilki penaltıdan olmak üzere 22. ve 45. dakikalarda Lukaku ile 64. dakikada Lukaku'nun asistinde Martinez attı. Lazio'nun tek sayısını ise 61. dakikada Escalante kaydetti.

Lazio'da Fenerbahçe'den transfer edilen Vedat Muriqi, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmanın 69. dakikasında Immobile'in yerine oyuna dahil oldu.

2017'DEN SONRA İLK KEZ 8 MAÇLIK SERİ

Inter, bu sonuçla birlikte Şubat 2017'den bu yana ilk kez evinde üst üste 8 galibiyet aldı.

Üst üste 3. galibiyetini alan ve ligde yenilmezlik serisini 6 maça taşıyan Inter, 49 puanlı Milan'ın üstüne çıkarak 50 puanla liderliğe yerleşti. Art arda 6 maç kazandıktan sonra yenilgiyle tanışan Lazio ise 40 puanla 7. sırada kaldı.

Serie A'nın 23. haftasında Inter, Milan ile deplasmanda dev Milano derbisinde karşılaşacakken, Lazio evinde Sampdoria'yı konuk edecek.

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