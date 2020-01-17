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  4. Lukas Podolski, Antalyaspor ile anlaştı

Lukas Podolski, Antalyaspor ile anlaştı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 17.01.2020 16:31 | Son Güncelleme

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Japonya’nın Vissel Kobe takımında forma giyen Alman yıldız Lukas Podolski ile prensipte anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Lukas Podolski, Antalyaspor ile anlaştı

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Antalyaspor, golcü oyuncu Lukas Podolski ile anlaşmaya vardı. 34 yaşındaki yıldız futbolcuyla görüşmelerin yarın sonuçlanması planlanıyor.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, İHA'ya yaptığı açıklamada, Alman futbolcu ile görüşmelerde sona gelindiğini söyledi.

"PODOLSKI İLE PRENSİPTE ANLAŞTIK"

Podolski’nin önemli bir isim olduğunun altını çizen Süğlün, "Şu an bir sıkıntı görünmüyor. 1.5 yıllık anlaşma imzalayacağız. Genel görüştüğümüz konular var, prensipte tamamız. Sözleşme maddeleriyle görüştüğümüz konular var. Yarın bu işi tamamlamamış olacağız" dedi.

Murat Süğlün, Podolski ile birlikte 3 futbolcuyu kadrolarına katmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

(İHA)

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