Lukas Podolski'den Süper Lig'de ilk

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu oldu.

Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski 26. dakikada Şener Özbayraklı'ya yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü. İkinci yarıda yine Şener'e sert bir müdahalede bulunan deneyimli oyuncu 58. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu kartın ardından Lukas Podolski, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Antalyaspor'daki ikinci sezonunu geçiren yıldız oyuncu geçmişte iki sezon da Galatasaray formasıyla Süper Lig'de top koşturmuştu.

