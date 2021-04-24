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Lukas Podolski'den Süper Lig'de ilk

24.04.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, Galatasaray karşısında gördüğü kırmızı kartla ilke imza attı.

Lukas Podolski'den Süper Lig'de ilk

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu oldu.

Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski 26. dakikada Şener Özbayraklı'ya yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü. İkinci yarıda yine Şener'e sert bir müdahalede bulunan deneyimli oyuncu 58. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu kartın ardından Lukas Podolski, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Antalyaspor'daki ikinci sezonunu geçiren yıldız oyuncu geçmişte iki sezon da Galatasaray formasıyla Süper Lig'de top koşturmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Antalyaspor Lukas Podolski
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
görevini yerine getiren cinconlu helal olsun lafa gelince hak adalet bogaziniza kadar şikeye batmış bunlar yerin dibine batsın böyle şampiyonluk ????????
hayırlı işler
Sorarsan lig temiz değilmi gdls eyyami biterse avrupada Bi yere gider bu ülke gönderin gs yi yine boş çekip gelsin Türk hakemi ile giderse rakiptede eski gs ekmeği yiyen olursa birseyler olur yazık çok yazık onca para masraf boş tiyatro özlemek için bu kadar paraya yazik

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