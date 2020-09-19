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Lukas Podolski: Sokaktan geldiği belli

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.09.2020 23:01 | Son Güncelleme

Antalyaspor'un tecrübeli yıldızı Lukas Podolski, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

Lukas Podolski: Sokaktan geldiği belli

Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Son dakikalarda attığımız golü hak ettik, sevindik. Maçın özellikle 2. yarısında bambaşka bir Antalyaspor vardı. Son günlerde yaşanan korona sürecinden sonra bu puana ihtiyacımız vardı. Dışarıda alınmış bir puan olarak bakmamız gerekiyor, önümüze bakıyoruz." diye konuştu.

Golü atan Gökdeniz Bayrakdar ile ilgili görüşleri sorulan Podolski, "Öncelikle bekleyelim, hemen havaya girmeye gerek yok ama sokaktan geldiği her halinden belli. Savaşan, her topa müdahale etmek isteyen, arzulu bir oyuncu. Önümüzdeki haftalardaki performansının sonrasında konuşuruz. İlk maçında ilk golü olması önemliydi tabii ki" dedi.

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