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Lüks aracıyla pazara daldı: Tezgahı darmadağın etti

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Aydın'ın Efeler ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen kadın sürücü, otomobiliyle semt pazarına girerek tezgahlardaki karpuzları ezdi. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Aydın'daki olay, Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 106 Sokak üzerinde otomobiliyle seyreden kadın sürücü, 106 Sokak'ta salı günleri kurulan tarihi semt pazarı ile karşılaştı.

Aracıyla geri manevra yapmayan ve alkollü olduğu öne sürülen kadın, aracıyla pazar alanına daldı. Dönüş yaptığı alandaki karpuz tezgahını bozan ve karpuzları ezen sürücü, vatandaşların tepkisine aldırış etmeden yoluna devam etti.

Lüks aracıyla pazara daldı: Tezgahı darmadağın etti 1

Çevredeki pazarcı esnafı ile vatandaşlar duruma tepki gösterirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Ürünleri telef olan pazarcı esnafı ise maddi zarar oluştuğunu belirtti. Çevrede kısa süreli paniğe neden olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Lüks aracıyla pazara daldı: Tezgahı darmadağın etti 2

Yaşananlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobilin pazar tezgahlarının bulunduğu alana girdiği, yerdeki karpuz ve kavunları aracın altına alarak ezdiği anlar yer aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Pazar
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