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Lüks evde havuz keyfi! Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan iddialı paylaşım

12.09.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile üç yıllık sözleşme imzalayan Mauro Icardi ailesiyle İstanbul'a dönmüştü. Lüks evini paylaşmasıyla dikkat çeken eş Wanda Nara'dan havuz pozu geldi.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ülkeye ailesiyle dönmüş ve villaya taşınmıştı. Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara, 'İstanbul'daki evimiz' notuyla yeni yuvalarını tanıtırken lüks detaylar dikkat çekmişti.

Aylık kirasının 30 bin Euro olduğu Göktürk'teki villasında vakit geçiren Wanda Nara zaman zaman evden paylaşımlar da yapıyor.

Wanda Nara son olarak taraftarın göz bebeği olan kocasıyla havuz keyfi yaptı.

Ekran Alıntısı

Minik bikinisiyle poz veren Wanda Nara yine hayranlarından beğeni almayı başardı.

SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medyada "Hastalığınız hakkında neden yalan söylediniz?" sorusunu soran bir kullanıcıya çok sert tepki gösterdi. Nara ise gelen bu yoruma, "Neyse ki sayıları az ama ortada spekülasyonlar var. Birilerinin benim bile bilmediğim bir şeyi sorgulaması ya da yargılaması ne kadar alçakça. Bu onların açığa çıkardığı ve benim tarafımdan değil ama kamuyouna açıklanan kişisel bir durum. Birçok insan beni iyi görmek ve ne olduğunu ve nasıl olduğumu bilmek istiyor. Bir gün bunu anlatacağım" cevabını verdi.


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Wanda Nara sosyal medya

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