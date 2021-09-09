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Lüks gemilerde tatilde Türk turizmci de iddialı

09.09.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl satın alınan "Blue Sapphire" gemisiyle Rus tatilciler için Türkiye ve Mısır limanlarına tur düzenleyen şirket, sefer programına Dubai, Abu Dabi, Katar ve Umman'ı da katacak - Anex Tur Kruvaziyer İşlemlerinden Sorumlu Genel Müdürü Necdet Uçarlar: - "Denizlerde Yunanistan ve ABD sermayesinin hakimiyeti var. Bu yatırımcıların yönettiği bir coğrafya var. Biz bu rotanın artık çevrilmesini istiyoruz"

FERDİ UZUN - Dünya genelindeki gemi ve yolcu sayılarıyla turizm pastasındaki payını hızla büyüten kruvaziyer sektöründe "Biz de varız" diyen Türk turizmciler, bu alandaki yatırımlarını artırıyor.

Anex Tur'un geçen yıl satın aldığı ancak salgın nedeniyle seferlere bu yıl başlayan 800 yolcu kapasitesine sahip Blue Sapphire gemisi, çoğu Rus turistlerden oluşan 450 yolcusuyla Türkiye ve Mısır limanlarında tur yaptı.

Türkiye limanlarının yanında aralık ayında Dubai, Abu Dabi, Katar ve Umman'ı da sefer programına katacak olan firma, yeni gemiler ve çoğalan seferlerle Türkiye'nin bu alanda Akdeniz ve Ege sularındaki iddiasını artırmayı hedefliyor.

Firmanın kruvaziyer işlemlerinden sorumlu Genel Müdürü Necdet Uçarlar, AA muhabirine, Yunanistan ve ABD'nin etkin olduğu bu pazarda artık Türk firmalarının da yer alacağını ve adından söz ettireceğini söyledi.

Kruvaziyer pazarında böylesi bir geminin işletmecisinin Türk olmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Uçarlar, Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Doğu Avrupa pazarında ciddi bir boşluk olduğunu, bu ülkelerdeki yolculara yoğunlaştıklarını anlattı.

Satışların çok iyi gittiğini vurgulayan Uçarlar, "Kruvaziyere ilgi çok yüksek. Kovid'den dolayı çok kısıtlı yolcu kabul edebildik. Yaklaşık yüzde 60 kapasiteyle yola çıktık." dedi.

- "Bu işi çok iyi yapacağımızı düşünüyoruz"

Mavi sularda işletmecisinin Türk olduğu gemi sayısının kısa sürede artacağına inandığını aktaran Uçarlar, şöyle devam etti:

"Denizlerde Yunanistan ve ABD sermayesinin hakimiyeti var. Bu yatırımcıların yönettiği bir coğrafya var. Biz bu rotanın artık çevrilmesini istiyoruz. Gemicilikte de Türk bayrağının dalgalandırılmasını çok istiyoruz. Bu işi çok iyi yapacağımızı düşünüyoruz. Türkler olarak denizcilikte zaten çok başarılı bir milletiz. Deniz turizminde de artık büyümek üzere ciddi yatırımlar yapmaya başladık. Artık bizim zamanımızın geldiğini düşünüyorum. Bu denizlerde cennet koylarımız var. Neden biz yapmayalım?"

- Türk mutfağı ön planda

Kış sezonunda da seferlere devam edeceklerini aktaran Uçarlar, şöyle konuştu:

"Kış sezonunda da 11 Aralık itibarıyla Arap Körfezi'nde Dubai, Abu Dabi, Katar ve Umman'a bir turumuz olacak, 1 hafta sürecek. Bu pazarlarda da oyuncular Yunanistan ve ABD. Müşterilerimizden bu bölgeye ciddi talep var. Armatör olarak bu ülkelerde sorun yaşamıyoruz. Çok iyi davranıyorlar bize. Çok istekliler. Otoriteler de destekliyor. Çünkü hiç kimse bir işin tekelde kalmasını istemiyor. Biz de bu pazarda varız ve Türkler olarak mikro rakip değiliz. Makro olarak girdik bu işe. Bu makro girişimizi de çok ileriye taşıyacağız."

Gemide Türk mutfağını ön planda tutmaya çalıştıklarının altını çizen Uçarlar, "Türkiye turizmde bir dünya markası ve turizmi biliyor. Türkiye'deki servis kalitesini dünyanın hiçbir yerinde göremiyorum. Biz bunu gemiye de taşıdık. Mesela hiçbir gemide bu kadar açık büfe servis yoktur. " diye konuştu.

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