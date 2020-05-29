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Lüks otomobil seyir halindeyken alev aldı

AYDIN HABERLERİ  | 29.05.2020 17:31 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda, lüks otomobil seyir halinde ilerlerken bir anda alev aldı.

Lüks otomobil seyir halindeyken alev aldı

Kuşadası’nda, lüks otomobil seyir halinde ilerlerken bir anda alev aldı. Vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti.
Olay, saat 16.30 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.H. yönetimindeki 35 GC 5438 plakalı otomobil Belediye hizmet binasının önüne geldiğinde otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü ve yanında oturan arkadaşı araçtan inerek dumanlara müdahale etmek istedi. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla yangın tüpleriyle müdahale edildi. Alevler büyümeden kontrol altına alınırken olası bir facia önlendi.

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Derman Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
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