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Lüks yaşantısı tepki çekiyordu! Dilan Polat depremden sonra Çatalca'daki villasını bakın ne yaptı

14.02.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks yaşantısı, küçük oğluna aldığı ev ve paylaşımlarıyla tepki çeken fenomen Dilan Polat büyük yıkım sonrası kolları sıvadı. Deprem bölgesine de giden Polat Çatalca'daki villasını depremde evleri zarar gören SMA hastası çocukları olan bir aileye açtı.

Lüks yaşantısı tepki çekiyordu! Dilan Polat depremden sonra Çatalca'daki villasını bakın ne yaptı

Türkiye'yi sarsan depremin ardından afet bölgesine giden fenomen Dilan Polat Taha Duymaz hakkındaki yorumlarıyla dikkat çekiyordu. Dilan Polat son olark sosyal medyadaki hikaye paylaşımında, " Ben Taha'nın vefat ettiğini düşünüyorum daha fazla da konuşmak istemiyorum. Sadece düşüncemi gizlemek istemiyorum ben böyle düşünüyorum" diyerek dikkat çekmişti.

Lüks yaşantısıyla sık sık tepki çeken fenomen bir villasını depremzedelere açtı. Elinde bir villası olduğunu söyleyen Dilan Polat daha sonra bu villayı bir aileye verdi.

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Polat paylaşımında "Villayı vereceğimiz aileyi bulduk SMA hastası yavrum evsiz kalmışlar ulaştım babasına aldıracağım onları için rahat en azından" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat sosyal medya

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