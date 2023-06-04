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Lüks yaşantısıyla gündemdeydi! Dilan Polat kocasının doğum günü için otoyolda bakın ne yaptı

04.06.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş kadını ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat sık sık lüks yaşantısıyla gündeme geliyordu. Kocasının aldığı pahalı hediyelerle adından söz ettiren Polat, Engin Polat'a doğum gününde büyük bir sürpriz yaptı. Otoyoldaki reklam panosuna mesaj yazdıran fenomen yine sosyal medyayı salladı.

Lüks yaşantısıyla gündemdeydi! Dilan Polat kocasının doğum günü için otoyolda bakın ne yaptı

Ünlü iş insanı ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Abartılı yaşantısıyla sık sık gündem olan Polat, bu kez kocasına yaptığı doğum günü hediyesiyle sosyal medyada gündem oldu.

Lüks yaşantısıyla ve kocasının ayağını öpmesiyle uzun süre gündemde kalan Dilan Polat son olarak kocasına doğum günü sürprizi yaptı.

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HEDİYELER İÇİN PARA SAÇTI

Çekmeköy-Şile otoyolunda dev reklam panosuna ilan veren Dilan Polat panoya "Karısının kocası iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Kapatın şehrin ışıklarını kocam pasta üfleyecek" yazısını yazdırdı.

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Sosyal medyada gündem olan fenomen kocasına ayrıca pahalı bir araba ve saat de aldı.

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Dilan Polat yine görgüsüzlükle suçlandı ve "Bi kere de Dilan saçmalasın" yorumları aldı.

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Dilan Polat sosyal medya gününde

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