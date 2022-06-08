Lüksemburg Türkiye milli maçı ne zaman? Lüksemburg Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Lüksemburg Türkiye milli takım maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçlarında, Türkiye A Milli Futbol Takımımız grubun üçüncü maçında Lüksemburg ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Faroe Adaları'yla oynanan maçı 4-0, Litvanya ile oynanan maçı ise 6-0 kazanan milli takım göz dolduran performansıyla gruplarda kesik yemeden devam ediyor. Peki, Lüksemburg Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

LÜKSEMBURG TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında C Ligi 1. Grubunda bulunan Türkiye, grubun üçüncü maçında Lüksemburg ile 10 Haziran Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Lüksemburg Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

DOĞUKAN SİNİK PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

99 doğumlu Antalyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Doğukan Sinik, Litvanya Türkiye maçındaki performansıyla adeta göz doldurdu. Maçın 3. ve 14. dakikalarında attığı klas gollerle dikkat çeken Doğukan Sinik'in diğer maçlarda sergileyeceği performans taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

