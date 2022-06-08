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Lüksemburg Türkiye milli maçı ne zaman? Lüksemburg Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

08.06.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüksemburg Türkiye milli maçı bu hafta tüm futbolseverler heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatmaya devam edecek. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda yer alan milli takımımız bu hafta Lüksemburg ile gruptaki üçüncü maçına çıkacak. Litvanya karşısında 6-0'lık galibiyetle müthiş bir performansa imza atan Türkiye, Lüksemburg karşısında da galibiyet peşinde olacak. Kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri belli oldu. Peki, Lüksemburg Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta?

Lüksemburg Türkiye milli maçı ne zaman? Lüksemburg Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Lüksemburg Türkiye milli takım maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçlarında, Türkiye A Milli Futbol Takımımız grubun üçüncü maçında Lüksemburg ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Faroe Adaları'yla oynanan maçı 4-0, Litvanya ile oynanan maçı ise 6-0 kazanan milli takım göz dolduran performansıyla gruplarda kesik yemeden devam ediyor. Peki, Lüksemburg Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

LÜKSEMBURG TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında C Ligi 1. Grubunda bulunan Türkiye, grubun üçüncü maçında Lüksemburg ile 10 Haziran Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Lüksemburg Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

DOĞUKAN SİNİK PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

99 doğumlu Antalyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Doğukan Sinik, Litvanya Türkiye maçındaki performansıyla adeta göz doldurdu. Maçın 3. ve 14. dakikalarında attığı klas gollerle dikkat çeken Doğukan Sinik'in diğer maçlarda sergileyeceği performans taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Türkiye Milli Futbol Takımı
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