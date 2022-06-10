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Lüksemburg Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

10.06.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüksemburg Türkiye milli maçı yarın akşam tüm futbolseverlere heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatacak. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Türkiye deplasmanda Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. Kendi grubunda henüz gol yemeyen millilerimiz performansıyla göz dolduran takımlar arasında yer alıyor. Kritik mücadele öncesinde Lüksemburg Türkiye maçını canlı izlemek isteyenler, maçın canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Lüksemburg Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lüksemburg Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

Lüksemburg Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtı, binlerce sporsever tarafından merak konusu oldu. Faroe Adaları ve Litvanya'yı farklı skorlarla geçen millilerimiz, yarın akşam deplasmanda Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. Peki, Lüksemburg Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

LÜKSEMBURG TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında C Ligi 1. Grubunda bulunan Türkiye, grubun üçüncü maçında Lüksemburg ile 10 Haziran Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Lüksemburg Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

MAÇI PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETECEK

Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu. Lüksemburg Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak Lüksemburg Türkiye maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre yönetecek.

DOĞUKAN SİNİKSON MAÇA DAMGASINI VURDU

99 doğumlu Antalyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Doğukan Sinik, Litvanya Türkiye maçındaki performansıyla adeta göz doldurdu. Maçın 3. ve 14. dakikalarında attığı klas gollerle dikkat çeken Doğukan Sinik'in diğer maçlarda sergileyeceği performans taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Türkiye Milli Futbol Takımı
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