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Lüleburgaz Devlet Hastanesinde ’koronavirüs’ görüldüğü iddiasına yalanlama

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 02.03.2020 19:39 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki devlet hastanesinde koronavirüs görüldüğü iddiası yalanlandı.Kırklareli Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz Lüleburgaz İlçe Devlet Hastanesinde yüksek ateş şikayeti ile başvuran ve gözlem altında tutulan yalnızca 1 hastamız bulunmakta, hastamızda yalnızca normal değerlerin biraz üzerinde ateş şikâyeti tespit edilmiş, hastada üst solunum yolu enfeksiyonu da dâhil olmak üzere başkaca herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki devlet hastanesinde koronavirüs görüldüğü iddiası yalanlandı.
Kırklareli Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz Lüleburgaz İlçe Devlet Hastanesinde yüksek ateş şikayeti ile başvuran ve gözlem altında tutulan yalnızca 1 hastamız bulunmakta, hastamızda yalnızca normal değerlerin biraz üzerinde ateş şikâyeti tespit edilmiş, hastada üst solunum yolu enfeksiyonu da dâhil olmak üzere başkaca herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Hastadan alınan numunelerde virüse rastlanmamış, buna rağmen Lüleburgaz Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde interne edilen hastanın numunelerin bir kısmı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarına gönderilmiştir. Gelişmeleri basın ile kamuoyuna aktarmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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