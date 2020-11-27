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Lüleburgaz’daki pazar yerlerine kişi sınırlaması

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 27.11.2020 13:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı son genelge kapsamında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki pazar yerlerine her dört metrekareye bir kişi düşecek şekilde vatandaş alınacak.İçişleri Bakanlığı’nın İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 25 Kasım tarihli genelgesine göre, pazaryerindeki satıcılar ve müşteriler dahil kişi sayısı korona virüs önlemleri kapsamında her dört metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırıldı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı son genelge kapsamında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki pazar yerlerine her dört metrekareye bir kişi düşecek şekilde vatandaş alınacak.
İçişleri Bakanlığı’nın İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 25 Kasım tarihli genelgesine göre, pazaryerindeki satıcılar ve müşteriler dahil kişi sayısı korona virüs önlemleri kapsamında her dört metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırıldı. Bu karar kapsamında Lüleburgaz ilçesinde 11 bin metrekare alana sahip kapalı pazar yeri ve semt merkezi 2 bin 750 kişiyle, 4 bin 930 metrekare alana sahip 8 Kasım Mahallesi semt pazarı bin 232, bin 200 metrekare alana sahip Atatürk Mahallesi semt pazarı da 300 kişiyle sınırlandırıldı.

Mezarlık seferlerinde HES kodu
Öte yandan Lüleburgaz Belediyesi, mezarlık seferlerinde de HES kodu uygulamasına başladı. Bu kapsamda mezarlığa belediyenin otobüsüyle gitmek isteyen vatandaşlar, otobüse binmeden önce HES kodları sorgulanarak araca alınıyor.

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