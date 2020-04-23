Lüleburgazlılar balkonlara akın etti

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde saatler 21.00’ı gösterdiğinde vatandaşlar tüm yurtta olduğu gibi hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusu Lüleburgaz’da doyasıya yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Saat 21.00’da İstiklal Marşı’nı balkonlardan okuyalım” çağrısı Lüleburgaz’da da yanıt buldu. Saatler 21.00’a geldiğinde 7’den 70’e binlerce Lüleburgazlı ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlara akın etti. Vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okurken duygu dolu anlar yaşandı. Vatandaşların daha sonra marşlar eşliğinde balkonlardan karşılıklı olarak bayram coşkusunu yaşamaya devam ettiği görüldü.

