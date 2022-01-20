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"Lunapark Gezegeni" oyunu Zorlu PSM'de çocuklar için sahnelenecek

20.01.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Lunapark Gezegeni" oyunu Zorlu PSM'de çocuklar için sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - Zorlu Çocuk Tiyatrosu, "Lunapark Gezegeni" adlı oyunuyla 23 Ocak'tan itibaren Zorlu PSM'de 4 yaş üstü tiyatroseverlerle buluşacak.

Mehmet Zorlu Vakfı çatısı altında 19 yıl önce kurulan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Zorlu Holding'in 50. yılı anısına yeniden sahnelere dönmeye hazırlanıyor.

Profesyonel oyuncu ve dansçıların rol alacağı "Lunapark Gezegeni", çocuklara hayal kurmanın önemini anlatacak.

Müzikal oyun, 23, 24, 25, 26, 31 Ocak ve 1, 6, 20 ve 27 Şubat'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde izlenebilecek.

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